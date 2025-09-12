Польша закрыла границу с Беларусью: что известно
В полночь 12 сентября все пограничные пункты пропуска Польши с Беларусью закрыли в обоих направлениях.
Об этом во время пресс-конференции в Тересполе сообщил министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский.
Закрытие границы Польши с Беларусью 12 сентября: причины
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о закрытии всех пограничных переходов с Беларусью, объяснив это проведением российско-белорусских военных учений Запад-2025, которые начинаются 12 сентября.
Кервинский отметил, что все эти маневры направлены непосредственно “против Польши и Европейского Союза”.
Приостановление пограничного движения действует в обоих направлениях и касается как автомобильного транспорта, так и грузовых поездов.
Речь идет об автодорожных пунктах пропуска Тересполь — Брест и Кукурики — Козловичи.
Также закрыты три железнодорожных пограничных перехода для грузовых перевозок: Кузница Белостокская — Гродно, Семеновка — Свислочь и Тересполь — Брест.
В Польше не уточнили, когда возобновится движение через польско-белорусскую границу, отметив, что это произойдет тогда, когда будут уверены в гарантированной безопасности поляков.
БЕЛТА пишет, что поляки натянули на границе колючую проволоку и установили заградительные щиты.
Источник: Onet