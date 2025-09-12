В полночь 12 сентября все пограничные пункты пропуска Польши с Беларусью закрыли в обоих направлениях.

Об этом во время пресс-конференции в Тересполе сообщил министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский.

Закрытие границы Польши с Беларусью 12 сентября: причины

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о закрытии всех пограничных переходов с Беларусью, объяснив это проведением российско-белорусских военных учений Запад-2025, которые начинаются 12 сентября.

Сейчас смотрят

Кервинский отметил, что все эти маневры направлены непосредственно “против Польши и Европейского Союза”.

Приостановление пограничного движения действует в обоих направлениях и касается как автомобильного транспорта, так и грузовых поездов.

Речь идет об автодорожных пунктах пропуска Тересполь — Брест и Кукурики — Козловичи.

Также закрыты три железнодорожных пограничных перехода для грузовых перевозок: Кузница Белостокская — Гродно, Семеновка — Свислочь и Тересполь — Брест.

В Польше не уточнили, когда возобновится движение через польско-белорусскую границу, отметив, что это произойдет тогда, когда будут уверены в гарантированной безопасности поляков.

БЕЛТА пишет, что поляки натянули на границе колючую проволоку и установили заградительные щиты.

Источник: Onet

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.