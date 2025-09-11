Польша направляет около 40 тыс. военнослужащих к границам страны с Беларусью и РФ на фоне обострения напряженности после массированного нарушения воздушного пространства российскими беспилотниками.

Польша отправляет 40 тыс. солдат к границе с РФ

Как сообщает TVP World, недалеко от границы с Польшей ожидалось увеличение численности войск из-за начала совместных военных учений между Россией и Беларусью.

В издании отмечают, что тщательно отслеживаемые маневры и реакция стран НАТО станут объектом еще более пристального внимания из-за вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши.

Ожидается, что в совместных российско-белорусских учениях под названием Запад-2025 будут задействованы десятки тысяч военнослужащих, что побудило Польшу принять решение разместить около 40 тыс. солдат вблизи восточной границы.

— Польша готовилась к учениям Запад-2025 в течение многих месяцев, — заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик.

По его словам, польская армия провела учения, в которых приняли участие более 30 тыс. военнослужащих, а также стран НАТО, чтобы отработать адекватные меры реагирования.

— Помним, что Запад-2025 — это наступательные учения, — обратил внимание он.

Заместитель министра обороны Польши разделяет опасения других политических лидеров по поводу того, что учения могут стать предвестником российской агрессии в отношении стран НАТО и Европейского Союза.

11 сентября стало известно, что Польша ограничила авиационное движение в приграничных районах с Украиной и Беларусью из соображений национальной безопасности до 9 декабря.

