Опівночі 12 вересня всі прикордонні пункти пропуску Польщі з Білоруссю закрили в обох напрямках призупинено.

Про це під час пресконференції в Тересполі повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський.

Закриття кордону Польщі з Білоруссю 12 вересня: причини

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про закриття всіх прикордонних переходів із Білоруссю, пояснивши це проведенням російсько-білоруських військових навчань Захід-2025, що розпочинають 12 вересня.

Кервінський зауважив, що всі ці маневри спрямовані безпосередньо “проти Польщі та Європейського Союзу”.

Призупинення прикордонного руху діє в обох напрямках і стосується як автомобільного транспорту, так і вантажних поїздів.

Йдеться про автодорожні пункти пропуску Тересполь – Брест та Кукурики – Козловичі.

Також закрито три залізничні прикордонні переходи для вантажних перевезень: Кузниця Білостоцька – Гродно, Семенівка – Свіслоч та Тересполь-Брест.

У Польщі не уточнили, коли знову відновиться рух через польсько-білоруський кордон, наголосивши, що станеться тоді, коли будуть впевнені в гарантованій безпеці поляків.

БЕЛТА пише, що поляки натягнули на кордоні колючий дріт та встановили загороджувальні щити.

Джерело: Onet

