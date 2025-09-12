Коалиция европейских лидеров убедила президента США Дональда Трампа, что Россия не заинтересована в прекращении войны против Украины. Он согласился заставить ее сесть за стол переговоров, однако договоренности о том, как именно это можно сделать, пока нет.

США и ЕС в поисках общей стратегии

По данным издания, в течение прошлой недели высокопоставленные чиновники с обеих сторон Атлантики проводили встречи, чтобы обсудить новые финансовые ограничения и планы по прекращению поставок российской нефти и газа.

В Вашингтон даже направляли высокопоставленных чиновников ЕС для работы над деталями предложений, основные цели которых получили взаимное согласие.

– Трамп наконец-то на нашей стороне. Вопрос теперь в том, как согласовать эти два подхода, – сказал один дипломат о закрытых переговорах ЕС на условиях анонимности.

Так, пока блок вносит последние штрихи в новый пакет санкций – 19-й, – переговорщики в частном порядке заявляют, что наиболее эффективные действия необходимо предпринимать в партнерстве с американцами.

И хотя существует широкий консенсус о необходимости оказывать давление на Путина, чтобы тот сел за стол переговоров, администрация Трампа предпочитает использовать торговые инструменты, такие как тарифы, чтобы истощить военный бюджет Кремля, тогда как ЕС настаивает на официальных санкциях против предприятий и финансовых учреждений, сотрудничающих с Москвой.

Второй дипломат ЕС заявил, что они ожидают “горячих дискуссий” с США о том, как на самом деле ударить по России.

На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил чиновникам ЕС, что хочет ввести 100-процентный тариф на покупку российской энергии для Индии и Китая, при условии, что Брюссель последует этому примеру.

Однако для ЕС это экономически и политически невозможно, поскольку такой шаг будет противоречить основным принципам ЕС, особенно после того, как президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен повторила свое несогласие с тарифами, настаивая на том, что “тарифы – это налоги” для внутренних потребителей.

Введение тарифов на Индию, с которой Брюссель приближается к заключению важного торгового соглашения, и на Китай, от которого его открытая экономика сильно зависит, будет равносильно колоссальному акту самоповреждения.

– Мы не применяем тарифы. Мы – торговый блок. Мы – экспортеры. Экспорт – это двигатель экономики ЕС. Это наша ДНК, – прокомментировала ситуацию Агата Демаре, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям.

По его мнению, таким образом администрация Трампа выдвигает нереалистичные требования к партнерам, чтобы потом свалить на них вину за то, что ситуация зашла в тупик.

В недавнем документе для обсуждения, опубликованном датским председательством в Совете ЕС, с которым ознакомилось издание Politico, рассматривался вопрос о том, будут ли столицы стран готовы ввести тарифы против Москвы в рамках 19-го пакета санкций блока.

Эта идея, по словам нескольких дипломатов, осведомленных о переговорах, не получила особой поддержки среди министров, когда ее обсуждали в прошлом месяце.

Президент США также призвал Европу прекратить покупать российское ископаемое топливо – Кремль использует вырученные средства для оплаты своих танков и войск – что дает полезный рычаг влияния лидерам ЕС, которые уже настаивают на полном прекращении импорта из РФ.

Министр энергетики Крис Райт в четверг прибыл в Брюссель для встреч, где он надеялся закрепить детали соглашения, заключенного между Трампом и фон дер Ляйен, о закупке блоком дополнительного американского газа, нефти и ядерного топлива на сумму 750 миллиардов долларов.

– Это амбициозные цели по импорту энергии, – сказал Райт журналистам во время телефонной конференции. – Конечно, США могут это обеспечить… экспорт сжиженного природного газа США вырастет, чтобы вытеснить остальную часть российского природного газа, который до сих пор импортируется в Европу.

На пресс-конференции после встречи со своим американским коллегой комиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен заявил о намерении ускорить выполнение обязательства блока по прекращению всего импорта российского природного газа до конца 2027 года – возможно, даже перенести этот срок на более ранний, если это удастся согласовать в рамках компромисса со странами-членами.

– Я предложил запретить импорт российского газа, – сказал он. – Чтобы это… произошло таким образом, чтобы не привело к росту цен и проблемам с безопасностью поставок в Европе, нам нужна помощь наших американских друзей. Нам нужно импортировать больше СПГ из США.

Помимо того, что это предложение является большой коммерческой возможностью для США, оно также дает Брюсселю более сильные позиции во взаимодействии с дружественными Кремлю странами, такими как Венгрия и Словакия, которые сопротивлялись планам разрыва связей с Россией.

