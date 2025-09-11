Российские дроны в Польше: ЕС анонсировал новые санкции против РФ
Европейский Союз осудил Россию за неспровоцированное вторжение ее дронов в воздушное пространство Польши и анонсировал значительное усиление антироссийских санкций в ответ.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Европейского совета ЕС.
Новые санкции против РФ: о чем идет речь
Евросоюз “решительно” осудил умышленное нарушение россиянами польского воздушного пространства в среду, 10 сентября.
– Этот агрессивный и безрассудный акт является частью серьезной эскалации со стороны России. Он угрожает безопасности граждан ЕС, региональной стабильности и международному миру, – говорится в сообщении.
В ЕС отметили, что такой жест россиян еще больше укрепил решимость европейцев поддерживать Украину и ее народ в их защите от российской агрессии и стремлении к всеобъемлющему, длительному и справедливому миру.
– Это последнее из серии нарушений суверенного воздушного пространства государств-членов ЕС, которые происходили с 2022 года. Мы еще больше увеличим цену для Москвы, значительно усилив санкции против России и ее посредников, – подчеркнули в сообщении.
Евросоюз предупредил, что также будет работать с международными партнерами, чтобы оказывать давление на Россию и чтобы она прекратила эту войну.
Европейцы выразили полную солидарность с Польшей и пообещали ей поддержку для защиты восточной границы.
Отметим, что во время ночной атаки на Украину в ночь на 10 сентября около двух десятков российских дронов залетели в Польшу. Четыре из них удалось сбить.