Европейский Союз осудил Россию за неспровоцированное вторжение ее дронов в воздушное пространство Польши и анонсировал значительное усиление антироссийских санкций в ответ.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Европейского совета ЕС.

Новые санкции против РФ: о чем идет речь

Евросоюз “решительно” осудил умышленное нарушение россиянами польского воздушного пространства в среду, 10 сентября.

– Этот агрессивный и безрассудный акт является частью серьезной эскалации со стороны России. Он угрожает безопасности граждан ЕС, региональной стабильности и международному миру, – говорится в сообщении.

В ЕС отметили, что такой жест россиян еще больше укрепил решимость европейцев поддерживать Украину и ее народ в их защите от российской агрессии и стремлении к всеобъемлющему, длительному и справедливому миру.

– Это последнее из серии нарушений суверенного воздушного пространства государств-членов ЕС, которые происходили с 2022 года. Мы еще больше увеличим цену для Москвы, значительно усилив санкции против России и ее посредников, – подчеркнули в сообщении.

Евросоюз предупредил, что также будет работать с международными партнерами, чтобы оказывать давление на Россию и чтобы она прекратила эту войну.

Европейцы выразили полную солидарность с Польшей и пообещали ей поддержку для защиты восточной границы.

Отметим, что во время ночной атаки на Украину в ночь на 10 сентября около двух десятков российских дронов залетели в Польшу. Четыре из них удалось сбить.

