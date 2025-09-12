Коаліція європейських лідерів переконала президента США Дональда Трампа, що Росія не зацікавлена ​​в припиненні війни проти України. Він погодився примусити її сісти за стіл переговорів, однак домовленості про те, як саме це можна зробити, поки що немає.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Politico.

США та ЄС у пошуках спільної стратегії

За даними видання, протягом минулого тижня високопосадовці з обох боків Атлантики проводили зустрічі, щоб обговорити нові фінансові обмеження та плани щодо припинення постачання російської нафти та газу.

До Вашингтона навіть направляли високопосадовців ЄС для роботи над деталями пропозицій, основні цілі яких отримали взаємну згоду.

– Трамп нарешті на нашому боці. Питання тепер у тому, як узгодити ці два підходи, – сказав один дипломат про закриті перемовини ЄС на умовах анонімності.

Так, поки блок вносить останні штрихи до нового пакету санкцій – 19-го, – переговорники приватно заявляють, що найефективніші дії необхідно вживати у партнерстві з американцями.

І хоча існує широкий консенсус щодо необхідності чинити тиск на Путіна, щоб той сідав за стіл переговорів, адміністрація Трампа воліє використовувати торговельні інструменти, такі як тарифи, щоб виснажити військовий бюджет Кремля, тоді як ЄС наполягає на офіційних санкціях проти підприємств та фінансових установ, які співпрацюють з Москвою.

Другий дипломат ЄС заявив, що вони очікують “гарячих дискусій” зі США щодо того, як насправді вдарити по Росії.

Цього тижня президент США Дональд Трамп заявив посадовцям ЄС, що хоче запровадити 100-відсотковий тариф на купівлю російської енергії для Індії та Китаю, за умови, що Брюссель наслідуватиме цей приклад.

Однак для ЄС це економічно та політично неможливо, адже такий крок суперечитиме основним принципам ЄС, особливо після того, як президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повторила свою незгоду з тарифами, наполягаючи на тому, що “тарифи – це податки” для внутрішніх споживачів.

Запровадження тарифів на Індію, з якою Брюссель наближається до укладення важливої ​​торговельної угоди, та на Китай, від якого його відкрита економіка сильно залежить, буде рівносильним колосальним актом самопошкодження.

– Ми не застосовуємо тарифи. Ми – торговельний блок. Ми – експортери. Експорт — це двигун економіки ЄС. Це наша ДНК, – прокоментувала ситуацію Агата Демаре, старший науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин.

На його думку, таким чином адміністрація Трампа висуває нереалістичні вимоги до партнерів, щоб потім скинути на них провину за те, що ситуація зайшла в глухий кут.

У нещодавньому документі для обговорення, опублікованому датським головуванням у Раді ЄС, з яким ознайомилося видання Politico, розглядалося питання про те, чи будуть столиці країн готові запровадити тарифи проти Москви в рамках 19-го пакету санкцій блоку.

Ця ідея, за словами кількох дипломатів, поінформованих про переговори, не отримала особливої ​​підтримки серед міністрів, коли її обговорювали минулого місяця.

Президент США також закликав Європу припинити купувати російське викопне паливо – Кремль використовує виручені кошти для оплати своїх танків та військ – що надає корисний важіль впливу лідерам ЄС, які вже наполягають на повному припиненні імпорту з РФ.

Міністр енергетики Кріс Райт у четвер прибув до Брюсселя для зустрічей, де він сподівався закріпити деталі угоди, укладеної між Трампом і фон дер Ляєн, щодо закупівлі блоком додаткового американського газу, нафти та ядерного палива на суму 750 мільярдів доларів.

– Це амбітні цілі щодо імпорту енергії, – сказав Райт журналістам під час телефонної конференції. – Звісно, США можуть це забезпечити… експорт скрапленого природного газу США зросте, щоб витіснити решту російського природного газу, який досі імпортується до Європи.

На пресконференції після зустрічі зі своїм американським колегою комісар з питань енергетики Ден Йоргенсен заявив про намір пришвидшити виконання зобов’язання блоку щодо припинення всього імпорту російського природного газу до кінця 2027 року – можливо, навіть перенести цей термін на більш ранній, якщо це вдасться узгодити в рамках компромісу з країнами-членами.

– Я запропонував заборонити імпорт російського газу, – сказав він. – Щоб це… сталося таким чином, щоб не призвело до зростання цін і проблем із безпекою поставок у Європі, нам потрібна допомога наших американських друзів. Нам потрібно імпортувати більше СПГ зі США.

Окрім того, що ця пропозиція є великою комерційною можливістю для США, вона також дає Брюсселю сильніші позиції у взаємодії з дружніми до Кремля країнами, такими як Угорщина та Словаччина, які чинили опір планам розриву зв’язків з Росією.

Джерело : Politico

