Украина стала мировым лидером в производстве дронов, существенно опередив Соединенные Штаты Америки.

Об этом заявил специальный представитель президента США, генерал Кит Келлог во время выступления на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES).

Келлог о новых технологиях в войне

— Мы серьезно отстаем. Украинцы являются мировыми лидерами в технологиях дронов. Каждое время имеет главные активы. Когда-то это была артиллерия и авианосцы, а сейчас — это дроны, — обратил внимание генерал.

Келлог отметил, что раньше на бронированных машинах не было брони сверху, поскольку не было опасности.

Сейчас смотрят

Однако сейчас все изменилось, ведь артиллерия и дроны могут уничтожать бронированную технику со всех сторон, отметил спецпредставитель президента США.

По его мнению, США и Украина должны обеспечить обмен технологиями в этом плане.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа заявил, что находился в командных центрах и наблюдал, как организована работа.

По словам Келлога, это выглядит со стороны как видеоигра, в частности подстрелил танк, пошел и выпил Coca-Cola.

— Это серьезно меняет уравнение на поле боя. Стоит отдать должное украинцам. Они здесь многого достигли, — убежден генерал.

В то же время Келлог добавил, что войска РФ не так сильны, как убеждают сами россияне. По его мнению, украинские защитники значительно сократили военную силу РФ, поэтому не может быть разговора о поражении Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.