Україна стала світовим лідером у виробництві дронів, суттєво випередивши Сполучені Штати Америки.

Про це заявив спеціальний представник президента США, генерал Кіт Келлог під час виступу на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

Келлог про нові технології у війні

– Ми серйозно відстаємо. Українці є світовими лідерами в технологіях дронів. Кожен час має головні активи. Колись це була артилерія та авіаносці, а зараз – це дрони, – звернув увагу генерал.

Келлог зазначив, що раніше на броньованих машинах не було броні згори, оскільки не було небезпеки.

Зараз дивляться

Проте зараз все змінилося, адже артилерія та дрони можуть знищувати броньовану техніку з усіх боків, зазначив спецпредставник президента США.

На його думку, США та Україна мають забезпечити обмін технологіями у цьому плані.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа заявив, що перебував у командних центрах і спостерігав, яким чином організована робота.

За словами Келлога, це виглядає з боку як відеогра, зокрема підстрелив танк, пішов і випив Coca-Cola.

– Це серйозно змінює рівняння на полі бою. Варто віддати належне українцям. Вони тут багато чого досягли, – переконаний генерал.

Водночас Келлог додав, що війська РФ не є настільки сильними, як переконують самі росіяни. На його думку, українські захисники значно скоротили військову силу РФ, тому не може бути розмови про поразку України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.