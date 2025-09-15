Казахстанский общественный деятель Турар Кусаинов призвал власти страны не пускать патриарха Кирилла на съезд лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в Астане.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Визит главы РПЦ в Казахстан: что известно

В мире все чаще звучат заявления о том, что Русская православная церковь (РПЦ) стала инструментом распространения кремлевской пропаганды и милитаризма.

В частности, общественный деятель Турар Кусаинов призвал власти Казахстана не впускать в страну главу РПЦ Кирилла для участия в съезде лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в Астане.

— Он назвал патриарха “политической пропагандой в рясе”, которая благословляет войну и оправдывает убийства украинцев. Турар Кусаинов подчеркнул, что молчать в такой ситуации означает стать соучастником преступлений России, — говорится в сообщении.

В ЦПД отмечают, что ситуация, связанная с визитом Кирилла, свидетельствует о том, что даже в странах, которые традиционно считались близкими к Москве, формируется понимание: РПЦ сегодня — это не о вере и духовности, а об идеологической экспансии и пропаганде войны.

Напомним, что ранее в Казахстане запретили проведение акции Бессмертный полк, а также ограничили деятельность ряда российских пропагандистов.

