Казахстанський громадський діяч Турар Кусаінов закликав владу країни не впускати патріарха Кирила на з’їзд лідерів світових і традиційних релігій, який відбудеться в Астані.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

Візит глави РПЦ до Казахстану: що відомо

У світі дедалі частіше звучать заяви про те, що Російська православна церква (РПЦ) стала інструментом поширення кремлівської пропаганди та мілітаризму.

Зараз дивляться

Зокрема, громадський діяч Турар Кусаінов закликав владу Казахстану не впускати до країни главу РПЦ Кирила для участі у з’їзді лідерів світових і традиційних релігій, що відбудеться в Астані.

— Він назвав патріарха “політичною пропагандою в рясі”, яка благословляє війну та виправдовує вбивства українців. Турар Кусаінов наголосив, що мовчати у такій ситуації означає стати співучасником злочинів Росії, — йдеться в повідомленні.

У ЦПД зауважують, що ситуація, повязана із візитом Кирила свідчить, що навіть у країнах, які традиційно вважалися близькими до Москви, формується розуміння: РПЦ сьогодні — це не про віру і духовність, а про ідеологічну експансію та пропаганду війни.

Нагадаємо, що раніше в Казахстані заборонили проведення акції Безсмертний полк, а також обмежили діяльність деяких російських пропагандистів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.