До конца сентября российская пропаганда продолжит информационные атаки на инициативы по международным гарантиям безопасности для Украины, дискредитацию 19-го пакета санкций ЕС и будет пытаться подорвать единство между США и Евросоюзом.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО спрогнозировали, какие темы будет использовать кремлевская пропаганда против Украины и ее союзников во второй половине сентября.

Дискредитация гарантий безопасности для Украины

— Продолжится навязывание мнения о “фиктивности” любых обязательств Запада перед Киевом в сфере безопасности. В частности, ожидается тиражирование заявлений о том, что без участия самой России любые договоренности о гарантиях – “пустой звук”, – говорят в ЦПД.

Также пропагандисты и дальше будут пытаться подорвать доверие к формату Коалиции желающих, а также оправдать ультиматумы РФ якобы заботой о реальной безопасности.

В частности, любые задержки или трудности в реализации двусторонних соглашений по безопасности будут подаваться как доказательство нежелания Запада реально защищать Украину.

Дискредитация 19-го пакета санкций ЕС и координации с США

В настоящее время продолжается подготовка к введению 19-го пакета санкций Евросоюза против РФ, который согласовывается в тесной координации с США, поэтому в ЦПД прогнозируют направление российской пропаганды на дискредитацию как самого документа, так и единства ЕС и Штатов в этом вопросе.

— Пропагандисты Кремля будут усиленно распространять нарратив об “усталости Европы от санкций” и утверждать, что среди союзников нарастают разногласия. Особое внимание будет уделяться чувствительным аспектам 19-го пакета – например, возможному включению в него новых российских банков или ограничениям против компаний третьих стран (Китая, Индии и т. д.) за обход санкций, – говорится в прогнозе.

Таким образом Москва стремится посеять сомнения среди европейской общественности относительно целесообразности усиления санкционного давления и поколебать решимость западных элит в введении нового пакета.

Завершение учений Запад-2025 и нагнетание на границах

После завершения активной фазы совместных российско-беларусских учений Запад-2025 российская пропаганда продолжит эксплуатировать тему этих маневров для информационного давления.

— Кремль представит результаты учений как “успешную демонстрацию силы” Союзного государства, утверждая, что войска отработали условные удары по Украине и оборону от сил НАТО, — говорят в Центре.

Кроме того, пропагандисты будут разгонять тему о якобы подготовке НАТО к войне против России и вероятности нового наступления на Украину с территории Беларуси, чтобы оправдаться перед собственным населением.

— Эта информационная операция призвана поддерживать напряжение в приграничных регионах Украины и давить на Запад, демонстрируя якобы постоянную готовность РФ к эскалации, — считают в ЦПД.

Кампания после убийства Чарли Кирка

Тему убийства американского политического активиста Чарли Кирка Кремль может использовать для формирования нарратива о якобы “украинском следе” в этом преступлении и представить как “месть украинцев”, ведь он неоднократно выступал с критикой в адрес Киева и осуждал поддержку Украины со стороны США.

— В итоге эта кампания будет иметь несколько целей: посеять сомнения в американском обществе относительно Украины, усилить внутренний политический раскол в США, представить Киев как “опасного” и “ненадежного” партнера, а также закрепить за Россией образ “жертвы мирового заговора”, — говорится в прогнозе.

Манипуляции во время Генассамблеи ООН и Дня мира

В Центре прогнозируют, что Кремль использует трибуну ООН, чтобы обвинить Запад в “нежелании мира”.

— Особый акцент пропаганда сделает 21 сентября, в Международный день мира: российские рупоры будут продвигать тезис, что якобы только Москва стремится к миру, тогда как Киев и его союзники “продолжают разжигать конфликт”, — говорят в ЦПД.

Эти шаги направлены на то, чтобы переложить ответственность за продолжение войны на Украину и ее партнеров и склонить международное сообщество к давлению на Киев в отношении переговоров.

Манипуляции вокруг так называемых выборов “губернатора” в Севастополе

Псевдовыборы “губернатора” в оккупированном Севастополе (12-14 сентября) РФ использует для демонстрации якобы “нормального функционирования” демократических процессов на оккупированных территориях и поддержки местным населением “российской власти”.

Особый акцент будет сделан на внедрении электронного голосования как “прозрачного” механизма.

Это событие также будет использоваться для дальнейшего закрепления нарратива о “воссоединении” Крыма с РФ.

Информационная кампания вокруг парламентских выборов в Чехии и Молдове

Активизация российской дезинформационной кампании ожидается также вокруг парламентских выборов в Чехии (3-4 октября) и Молдове (28 сентября), “направленной на дискредитацию проевропейских сил и усиление политической нестабильности”.

— В Молдове Кремль сосредоточится на продвижении нарратива о “захвате государства западными силами” и поддержке пророссийских кандидатов через дезинформационную сеть Матрешка. Российская пропаганда будет пытаться создать впечатление о якобы “фальсификации будущих результатов голосования” и вмешательстве извне, что послужит информационной основой для дальнейшей дестабилизации, — считают в Центре.

А в Чехии возможно усиление антиукраинской пропаганды через пророссийские медиаплатформы, которые будут распространять фейки о коррупции в Украине, неэффективности западной помощи и дискредитации украинской власти.

Основная цель — ухудшить отношение чешского общества к Украине и ослабить поддержку ее евроинтеграционных стремлений.

Разжигание антиукраинских настроений в Польше

Вероятна активизация российской информационной кампании, направленной на дальнейшее разжигание антиукраинских настроений в польском обществе, через массовое тиражирование фейков и манипуляций, в частности: обвинений украинских беженцев в преступности и экстремизме, страшилок об “украинских диверсиях” на территории Польши с целью втягивания в войну, а также клеветы о “чрезмерных социальных выплатах” для украинцев, которые якобы ложатся бременем на польский бюджет.

— Эта комплексная кампания призвана посеять недоверие между украинцами и поляками, подорвать общественную поддержку Украины в Польше и осложнить сотрудничество двух стран, которое важно для противодействия российской агрессии в регионе, — подытожили в ЦПД.

