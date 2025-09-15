В городе Суиндон на юго-западе Великобритании в 2026 году планируется открыть крупнейший в стране завод по производству беспилотников.

Предприятие обеспечит работой тысячу британцев.

Об этом в понедельник, 15 сентября, сообщило Министерство обороны Великобритании.

Завод по производству дронов в Суиндоне: что известно

Завод, который заработает в Суиндоне, принадлежит британско-португальской компании Tekever.

Это предприятие станет четвертым заводом компании в Великобритании, где она уже производит беспилотники AR3.

На заводе будут производить дроны StormShroud, которые уже находятся на вооружении Королевских военно-воздушных сил Великобритании.

— Ожидается, что завод откроется в 2026 году и сделает Суиндон центром британского производства дронов, — говорится в сообщении.

Завод должен обеспечить “тысячу высококвалифицированных рабочих мест для британцев”.

В британском правительстве рассказали, что с 2022 года приобрели у Tekever дронов на сумму около 270 млн фунтов стерлингов. Часть из них была предназначена для Украины.

Напомним, 9 сентября министр обороны Джон Хилли во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн в Лондоне заявил, что Великобритания планирует произвести и предоставить Украине в течение следующих 12 месяцев тысячи дронов-камикадзе в рамках оказания военной помощи.

