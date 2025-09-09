Великобритания планирует произвести и предоставить Украине в течение следующих 12 месяцев тысячи дронов-камикадзе в рамках оказания военной помощи.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн в Лондоне.

Рамштайн-30: дроны для Украины от Великобритании

По словам Хили, в течение следующих 12 месяцев Великобритания профинансирует тысячи дальнобойных ударных беспилотников-камикадзе.

Министр обороны отметил, что дроны будут производить на территории Великобритании, а затем передадут в Украину.

Хили рассказал, что во время предыдущей встречи Рамштайн-29 была начата 50-дневная кампания по ускорению поддержки Украины.

Он поделился, что в течение этого периода Великобритания предоставила почти 5 млн боеприпасов, 60 тыс. артиллерийских снарядов, ракет и реактивных боеприпасов, 2,5 тыс. беспилотных платформ, 200 систем радиоэлектронной борьбы и обороны.

— Я говорю Путину: мы видим агрессию и новые атаки. Но вы только укрепляете единство с украинцами и решимость двигаться быстрее, чтобы оказать поддержку, — подчеркнул Хили.

Как сказал министр, озвученные на заседании Рамштайн обещания должны выполняться. По его словам, Великобритания уже направила более £1 млрд конфискованных российских активов на закупку критически важного оборудования для Украины.

Общий объем международного фонда для Украины впервые превысил £2 млрд, утверждает министр обороны.

По его мнению, приоритеты Контактной группы в формате Рамштайн остаются четкими. Среди них — поддержка Украины в нынешней борьбе, подготовка к миру и гарантии его сохранения в будущем.

