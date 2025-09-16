Агенты партизанского движения Атеш провели разведку оборонного завода в Элисте (Республика Калмыкия) и обнаружили, что там готовятся к масштабным изменениям и массовым сокращениям работников.

Завод Звезда на юге России: что известно

По результатам разведки, оборонное предприятие АО Завод Звезда в городе Элиста, Республика Калмыкия (РФ), которое ранее было одним из ведущих в регионе, находится в кризисе.

Долгое время завод поставлял продукцию для ключевых структур российского оборонно-промышленного комплекса, в частности для концерна ВКО Алмаз-Антей, Росатома, Роскосмоса и т.д.

Среди основной продукции – трансформаторы, резисторы, переключатели и другие виды радиоэлектроники.

Впрочем, по информации сотрудников, в течение последнего года объемы государственных заказов на профильную продукцию значительно снизились.

Руководство завода приняло решение о его перепрофилировании, отныне здесь будут собирать беспилотники.

В связи с этим большую часть персонала планируют сократить, а тех, кто останется, отправят на обучение.

Представители движения Атеш подчеркнули, что российская военная промышленность испытывает серьезные трудности, в частности из-за международных санкций и потери рынков сбыта.

Перепрофилирование предприятий свидетельствует о попытках Кремля быстро нарастить производство ударных БпЛА, несмотря на экономические проблемы и социальную напряженность.

Атеш призывает местных жителей присоединяться к движению сопротивления, делиться разведывательной информацией и получать вознаграждение за сотрудничество.

Источник: Атеш

Фото: Атеш

