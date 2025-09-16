Агенти партизанського руху Атеш провели розвідку оборонного заводу в Елісті (Республіка Калмикія) та виявили, що там готуються до масштабних змін та масових скорочень працівників.

Завод Звєзда на півдні Росії: що відомо

За результатами розвідки, оборонне підприємство АТ Завод Звєзда у місті Еліста, Республіка Калмикія (РФ), яке раніше було одним із провідних у регіоні, перебуває у кризі.

Тривалий час завод постачав продукцію для ключових структур російського оборонно-промислового комплексу, зокрема для концерну ВКО Алмаз-Антей, Росатому, Роскосмосу тощо.

Серед основної продукції – трансформатори, резистори, перемикачі та інші види радіоелектроніки.

Утім, за інформацією співробітників, протягом останнього року обсяги державних замовлень на профільну продукцію значно знизилися. Керівництво заводу ухвалило рішення про його перепрофілювання, відтепер тут збиратимуть безпілотники.

У зв’язку з цим більшу частину персоналу планують скоротити, а тих, хто залишиться, відправлять на навчання.

Представники руху Атеш наголосили, що російська військова промисловість зазнає серйозних труднощів, зокрема через міжнародні санкції та втрату ринків постачання.

Перепрофілювання підприємств свідчить про спроби Кремля швидко наростити виробництво ударних БпЛА, попри економічні проблеми та соціальну напругу.

Атеш закликає місцевих жителів долучатися до руху опору, ділитися розвідувальною інформацією та отримувати винагороду за співпрацю.

Джерело: Атеш

Фото: Атеш

