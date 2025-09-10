В ночь на 10 сентября, начиная с вечера вторника, РФ массированно атаковала Украину ударными БпЛА и ракетами наземного, воздушного и морского базирования — в общей сложности 458 средствами воздушного нападения.

Массовая ночная атака на Украину 10 сентября: что известно о последствиях

В течение ночи и утра оккупанты запустили в сторону Украины:

415 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов – из направлений Курска, Брянска, Миллерово, Орла, Шаталово, Приморско-Ахтарска и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму (более 250 из них – Шахеды);

типа Shahed, Гербера и дронов других типов – из направлений Курска, Брянска, Миллерово, Орла, Шаталово, Приморско-Ахтарска и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму (более 250 из них – Шахеды); 42 крылатые/авиационные ракеты Х-101/Калибр/Х-59(69) — из Саратовской области РФ и акватории Черного моря;

— из Саратовской области РФ и акватории Черного моря; одну баллистическую ракету Искандер-М/KN-23 — с территории Воронежской области РФ.

По информации Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 413 воздушных целей:

386 дронов;

27 крылатых/авиационных ракет Х-101/Калибр/Х-59(69).

Предварительно, к сожалению, зафиксировано попадание 16 ракет и 21 ударного БпЛА на 17 локациях.

Кроме того, по меньшей мере восемь вражеских БпЛА вышли за пределы государственной границы Украины в направлении Польши.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 295-е сутки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 295-е сутки.

Источник : Воздушные силы ВСУ

