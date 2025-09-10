Восемь БпЛА залетели в Польшу: РФ атаковала Украину 43 ракетами и 415 дронами
В ночь на 10 сентября, начиная с вечера вторника, РФ массированно атаковала Украину ударными БпЛА и ракетами наземного, воздушного и морского базирования — в общей сложности 458 средствами воздушного нападения.
Массовая ночная атака на Украину 10 сентября: что известно о последствиях
В течение ночи и утра оккупанты запустили в сторону Украины:
- 415 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов – из направлений Курска, Брянска, Миллерово, Орла, Шаталово, Приморско-Ахтарска и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму (более 250 из них – Шахеды);
- 42 крылатые/авиационные ракеты Х-101/Калибр/Х-59(69) — из Саратовской области РФ и акватории Черного моря;
- одну баллистическую ракету Искандер-М/KN-23 — с территории Воронежской области РФ.
По информации Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 413 воздушных целей:
- 386 дронов;
- 27 крылатых/авиационных ракет Х-101/Калибр/Х-59(69).
Предварительно, к сожалению, зафиксировано попадание 16 ракет и 21 ударного БпЛА на 17 локациях.
Кроме того, по меньшей мере восемь вражеских БпЛА вышли за пределы государственной границы Украины в направлении Польши.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 295-е сутки.
