На этой неделе союзники Украины привлекли короля Англии, чтобы удержать президента США Дональда Трампа на своей стороне, пишет Politico.

Как пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленных британских чиновников, Трамп вместе с первой леди Меланией станет первым президентом США, которого официально примут в Виндзорском замке. Отмечается, что это будет еще одним беспрецедентным элементом уже и без того необычного второго государственного визита лидера.

Издание акцентирует внимание на том, что супругов Трамп встретят с наивысшей пышностью и торжественностью, на которые способна Британия: будут банкеты, почетная охрана. Также планируется парад военной авиации, нацеленный напомнить о долгой истории военного сотрудничества между Британией и США.

— Есть надежда, что королевская очаровательная кампания заложит основу для премьер-министра Кира Стармера и его старших помощников, чтобы приложить новые усилия для убеждения Трампа в необходимости оказывать большее давление на российского правителя Владимира Путина в стремлении к миру в Украине. Хотя это может не фигурировать ни в одной программе визита, политические и королевские советники ожидают, что этот вопрос будет поднят за кулисами, – пишет издание.

Высокопоставленный чиновник по вопросам обороны, который говорил на условиях анонимности, сказал, что король “очень близко” знаком с деталями переговоров о перемирии и с самим президентом Украины Владимиром Зеленским. И это дает премьер-министру оружие, которого не имеют многие другие европейские лидеры: сочувствующего монарха, который тихо, однако последовательно поддерживает Украину и готов сделать все от него зависящее, чтобы преодолеть скептицизм США в этом вопросе.

Издание акцентирует внимание, что Трамп “глубоко уважает и любит королевскую семью”, и целью государственного визита как раз и является подчеркивание этого факта.

Таким образом, Владимир Зеленский, к которому президент США относится “намного менее уважительно”, нашел в короле своего защитника.

Politico пишет, как Чарльз неожиданно пригласил Зеленского на чай в Сандрингеме после спора с Трампом в Овальном кабинете в феврале и накануне июньского саммита НАТО на обед в Виндзорском замке.

Бывший высопоставленный британский дипломат отмечает, что хотя король и не высказывается публично по вопросам управления, он “умеет находить другие способы выражения своих взглядов”.

С Трампом у Чарльза будет достаточно времени для этого, поскольку президент США останется на ночь в Виндзорском замке. Там его будут ждать прогулка на карете по территории имения и обед в государственной столовой перед главным мероприятием – государственным банкетом.

— Я не удивляюсь, если он (король, – Ред.) воспользуется случаем, чтобы в частном порядке призвать президента эффективнее поддерживать Украину, – говорит тот же бывший дипломат.

Интерес Чарльза к Украине изданию подтвердил и королевский помощник. Он отметил, что король в послании по случаю Дня независимости Украины призвал к “справедливому и продолжительному миру”.

Издание отмечает, что король может вспомнить Украину и во время своей речи на государственном банкете, однако добавляет, что главные дипломатические усилия, вероятно, будут проходить за закрытыми дверями.

Кроме того, в Британию прибудут госсекретарь США Марко Рубио и посланец Стив Уиткофф, на которых тоже постараются повлиять в вопросе Украины.

Напомним, что 17 сентября Трамп прибыл в Великобританию с беспрецедентным вторым государственным визитом.

