Цього тижня союзники України залучили короля Англії, аби утримати президента США Дональда Трампа на своєму боці, пише Politico.

На позицію Трампа щодо України може повпливати Король Чарльз

Як пише виданя Politico з посилання на високопоставлених британських чиновників, Трамп разом із першою леді Меланією стане першим президентом США, якого офіційно приймуть у Віндзорському замку. Зазначається, що це буде ще одним безпрецедентним елементом уже й так незвичайного другого державного візиту лідера.

Видання акцентує, що подружжя Трамп та Меланія застрінуть з найвищою пишністю та урочистістю, на які здатна Британія: будуть банкети, почесна охорона. Також планується парад військової авіації, який має на меті нагадати про довгу історію військової співпраці між Британією та США.

– Є надія, що королівська чарівна кампанія закладе основу для прем’єр-міністра Кіра Стармера та його старших помічників, щоб докласти нових зусиль для переконання Трампа в необхідності чинити більший тиск на російського правителя Володимира Путіна у прагненні до миру в Україні. Хоча це може не фігурувати у жодній програмі візиту, політичні та королівські радники очікують, що це питання буде порушено за лаштунками, – пише видання.

Високопоставлений чиновник з питань оборони, який говорив на умовах анонімності, каже, що король “дуже близько” знайомий з деталями переговорів про перемир’я і з самим президентом України Володимиром Зеленським. І це дає прем’єр-міністру зброю, якої не мають багато інших європейських лідерів: співчутливого монарха, який тихо, проте послідовно підтримує Україну і ладен зробити все від нього залежне, аби подолати скептицизм США щодо цієї справи.

Видання акцентує, що Трамп “глибоко поважає і любить королівську сім’ю”, і метою державного візиту якраз і є підкреслення цього факту.

Таким чином, Зеленський, до якого президент США відноситься “набагато менш шанобливо”, знайшов у королі свого захисника.

Politico пише, як Чарльз неочікувано запросив Зеленського на чай у Сандрінгемі після суперечки з Трампом в Овальному кабінеті у лютому і напередодні червневого саміту НАТО на обід у Віндзорському замку.

Ексвисокопоставлений британський дипломат наголошує, що хоч король і не висловлюється публічно з питань урядування, він “вміє знаходити інші способи висловлення своїх поглядів”.

Зазначається, що з Трампом у Чарльза буде достатньо часу для цього, оскільки президент США залишиться на ніч у Віндзорському замку. Там на нього чекатимуть прогулянка на кареті по території маєтку та обід у державній їдальні перед головним заходом – державним банкетом.

– Я не дивуюсь, якщо він (король, – Ред.) скористається нагодою, щоб приватно закликати президента ефективніше підтримувати Україну, – говорить той самий колишній дипломат.

Зацікавленість Чарльза Україною виданню підтвердив і королівський помічник. Він зауважив, що король у посланні з нагоди Дня незалежності України закликав до “справедливого і тривалого миру”.

Видання зазначає, що король може згадати Україну і під час своєї промови на державному банкеті, проте додає, що головні дипломатичні зусилля, ймовірно, відбуватимуться за зачиненими дверима.

Крім того, до Британії прибудуть держсекретар США Марко Рубіо та посланець Стів Віткофф, на яких теж намагатимуться повпливати у питанні України.

Нагадаємо, що 17 вересня Трамп прибув до Великої Британії з безпрецедентним другим державним візитом.

