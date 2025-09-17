Европа решила усилить давление на Российскую Федерацию и ищет дополнительные пути компенсации убытков для Украины. Так, Германия изменила позицию и начала выступать за использование замороженных российских средств.

Об этом сообщает Bloomberg.

Европа готова расширить использование замороженных активов РФ

На расширение использования российских активов Европа соглашается после нового давления со стороны американского президента Дональда Трампа и смягчения позиции немецкого правительства по этому вопросу.

Издание напоминает, что большая часть из примерно $300 млрд замороженных активов РФ находится именно в Европе.

– Нам необходимо срочно работать над новым решением для финансирования усилий Украины на основе замороженных российских активов. С денежными средствами, связанными с этими российскими активами, мы можем предоставить Украине ссуду на репарации, – сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего выступления о состоянии ЕС.

Долгое время Германия была особенно осторожной в вопросах защиты финансового центра Европы, а также соблюдения иммунитета государств. Однако в последнее время она стала активным сторонником максимального использования этих средств.

По данным анонимных источников, сдвиг Берлина связан с опасением, что в случае ослабления поддержки США под руководством Трампа бремя помощи Украине ляжет на крупнейшую экономику Европы, что может усилить влияние крайне правых сил в Германии.

По прогнозу, эта инициатива не должна приводить к прямой конфискации, к которой призывают США и некоторые восточноевропейские страны.

Однако окончательного решения все еще нет – тему собираются обсуждать на встрече министров ЕС в Копенгагене на этой неделе, а также среди лидеров ЕС в октябре.

Окончательный результат переговоров станет известен на саммите лидеров ЕС 23-24 октября.

Ранее Кильский институт сообщил, что страны Запада предоставляют относительно небольшую, но стабильную помощь Украине в размере €80 млрд в год.

Однако даже эта сумма существенно превышает ту, которую передает Америка – $52 млрд.

Напомним, США одобрили первую военную помощь Украине, оплаченную союзниками по механизму PURL.

