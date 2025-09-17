После совместных российско-беларусских учений Запад-2025, активная фаза которых длилась с 12 по 16 сентября, военные подразделения армии РФ начали покидать полигоны в Беларуси.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина.

Завершение военных учений Запад-2025

— Российские военные, а на этот раз их количество было не таким значительным, как, например, в 2021 году, начинают покидать места проведения учений на территории Республики Беларусь, — подчеркнул он.

Демченко отметил, что движение российских войск отслеживается, при этом во время учений в этом году активности в направлении границы с Украиной не наблюдалось.

Сейчас смотрят

— Не могу сказать пока, что они уже полностью покинули Беларусь, но надеюсь, что будут двигаться в правильном направлении, — добавил спикер ГПСУ.

Ранее в Минобороны Беларуси заявили, что наблюдать за учениями Запад-2025 прибыли представители армий 23 стран. Среди них страны НАТО — США, Венгрия и Турция.

А Польша ответила на проведение военных учений вблизи госграницы ее закрытием.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.