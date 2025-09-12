Украина пока не наблюдает большого количества российских войск на территории Беларуси.

Численность контингента, прибывшего на учения Запад-2025, меньше, чем была в 2023 году, когда Россия держала на территории своего сателлита около 10-12 тыс. военных.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона Єдині новини.

Сейчас смотрят

В ГПСУ оценили численность войск на учениях Запад-2025

— Большого количества российских сил на территории Беларуси сейчас мы не наблюдаем. Конечно, страна-террорист для этих учений направила в Беларусь определенные свои подразделения, личный состав и технику, но их количество существенно меньше, чем даже когда Россия держала на территории Беларуси в 2023 году около 10-12 тысяч своего личного состава, — заявил Демченко.

По его словам, ГПСУ продолжает наблюдать за происходящим в Беларуси и укреплять обороноспособность по линии границы.

На вопрос, может ли ситуация в Беларуси измениться очень быстро, Демченко отметил, что на переброску большого количества российских войск в Беларусь нужно время, и разведка сможет это заметить.

— Могу успокоить: какой-либо активности в направлении нашей границы на данный момент мы не наблюдаем. К счастью, какой-либо ударной группировки и до этого не формировалось, чтобы она была уже готова к каким-либо действиям в направлении границы Украины. Но, конечно, расслабляться не стоит, — подытожил представитель ГПСУ.

Напомним, что в пятницу, 12 сентября, в Беларуси начались совместные стратегические учения белорусских и российских вооруженных сил Запад-2025, которые продлятся на полигонах Беларуси и России до 16 сентября.

Отмечается, что цель этих учений — отработка совместных действий войск в рамках обеспечения военной безопасности так называемого Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии.

Соседняя Польша ответила на проведение военных учений вблизи госграницы его закрытием.

Кроме того, Польша направит около 40 тыс. военнослужащих к границам страны с Беларусью и РФ.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.