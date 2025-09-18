Пассажирский самолет авиакомпании Spirit Airlines немного слишком близко сблизился с большим самолетом Boeing 747, который перевозил президента США Дональда Трампа в Лондон.

Инцидент произошел, когда самолеты пролетели через перегруженное небо Нью-Йорка, сообщает Bloomberg.

Боинг Трампа едва не столкнулся с пассажирским самолетом над Нью-Йорком: что известно

Air Force One (боинг, на котором летел президент США — Ред.) и рейс 1 300 авиакомпании Spirit, Airbus A321, следовавший из Форт-Лодердейла в Бостон, летели над Лонг-Айлендом, когда авиадиспетчер заметил, что их высоты схожи, а траектории полета совпадают.

Сейчас смотрят

Он неоднократно пытался предупредить пилотов Spirit о необходимости изменить курс.

— Внимание, Спирит 1 300, поверните на 20 градусов вправо, — повторил диспетчер после того, как экипаж не ответил на первоначальное сообщение, — Спирит 1 300, поверните на 20 градусов прямо сейчас.

В конце концов пилоты подтвердили изменение маршрута.

Хотя самолеты оставались на расстоянии нескольких миль друг от друга и не превышали безопасные пороги, инцидент привлек внимание из-за участия в нем президентского самолета.

Федеральное управление гражданской авиации подтвердило отсутствие проблем с безопасностью, заявив, что между самолетами была соблюдена необходимая дистанция.

Напомним, что президент США Дональд Трамп находится со вторым государственным визитом в Великобритании.

В первый день он провел встречу с королем Чарльзом III в Виндзорском замке, где его приветствовали 1 300 военнослужащих.

Во время визита ожидается обсуждение вопросов торговли и международной политики, включая поддержку Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.