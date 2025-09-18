Самолет Трампа едва не столкнулся с пассажирским рейсом над Нью-Йорком
Пассажирский самолет авиакомпании Spirit Airlines немного слишком близко сблизился с большим самолетом Boeing 747, который перевозил президента США Дональда Трампа в Лондон.
Инцидент произошел, когда самолеты пролетели через перегруженное небо Нью-Йорка, сообщает Bloomberg.
Боинг Трампа едва не столкнулся с пассажирским самолетом над Нью-Йорком: что известно
Air Force One (боинг, на котором летел президент США — Ред.) и рейс 1 300 авиакомпании Spirit, Airbus A321, следовавший из Форт-Лодердейла в Бостон, летели над Лонг-Айлендом, когда авиадиспетчер заметил, что их высоты схожи, а траектории полета совпадают.
Он неоднократно пытался предупредить пилотов Spirit о необходимости изменить курс.
— Внимание, Спирит 1 300, поверните на 20 градусов вправо, — повторил диспетчер после того, как экипаж не ответил на первоначальное сообщение, — Спирит 1 300, поверните на 20 градусов прямо сейчас.
В конце концов пилоты подтвердили изменение маршрута.
Хотя самолеты оставались на расстоянии нескольких миль друг от друга и не превышали безопасные пороги, инцидент привлек внимание из-за участия в нем президентского самолета.
Федеральное управление гражданской авиации подтвердило отсутствие проблем с безопасностью, заявив, что между самолетами была соблюдена необходимая дистанция.
Напомним, что президент США Дональд Трамп находится со вторым государственным визитом в Великобритании.
В первый день он провел встречу с королем Чарльзом III в Виндзорском замке, где его приветствовали 1 300 военнослужащих.
Во время визита ожидается обсуждение вопросов торговли и международной политики, включая поддержку Украины.