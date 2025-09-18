США хотят вернуть контроль над авиабазой Баграм в Афганистане — Трамп
Соединенные Штаты хотят вернуть контроль над авиабазой Баграм в Афганистане.
Об этом заявил президент Дональд Трамп, передает телеканал CNN.
Трамп об авиабазе Баграм
Трамп раскритиковал администрацию предыдущего главы Белого дома Джозефа Байдена за хаотичный вывод американских войск из Афганистана в 2021 году.
— Мы собирались покинуть Афганистан, но мы собирались покинуть его с силой и достоинством, и мы собирались сохранить Баграм, большую авиабазу — одну из крупнейших авиабаз в мире, — сказал Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
По словам Трампа, США отдали авиабазу Баграм «задарма».
— Кстати, мы пытаемся ее вернуть, — сказал он.
Дональд Трамп ранее заявлял, что он бы сохранил контроль над авиабазой Баграм, ведь этот объект имеет стратегическое значение — авиабаза находится вблизи границы между Афганистаном и Китаем.
Президент заявил, что администрация Байдена очень глупо поступила, выведя американские войска с базы в 2021 году.
Теперь Дональд Трамп предполагает, что может использовать свое влияние на талибов, которые контролируют Афганистан.
— Мы пытаемся ее вернуть, потому что они (талибы) нуждаются в нас в некоторых вещах, — сказал Трамп.
Вывод американских войск из Афганистана: как это было
В феврале 2020 года при президентстве Трампа Америка подписала соглашение с талибами о выводе войск из Афганистана. Боевики пообещали, что Афганистан не будет угрозой для США и их союзников.
В конце апреля 2021 года при президентстве Байдена начался вывод войск.
В июле 2021 года военные США покинули авиабазу Баграм, которую впоследствии захватили талибы, однако они ее не используют.
В ноябре 2024 года переходная команда избранного президента Трампа составила список высокопоставленных американских военных, которые принимали непосредственное участие в выводе войск из Афганистана. Команда Трампа изучала вопрос, можно ли этих военных отдать под трибунал.