Сполучені Штати хочуть повернути контроль над авіабазою Баграм в Афганістані.

Про це заявив президент Дональд Трамп, передає телеканал CNN.

Трамп про авіабазу Баграм

Трамп розкритикував адміністрацію попереднього очільника Білого дому Джозефа Байдена за хаотичне виведення американських військ з Афганістану у 2021 році.

— Ми збиралися полишити Афганістан, але ми збиралися залишити його з силою і гідністю, і ми збиралися зберегти Баграм, велику авіабазу — одну з найбільших авіабаз у світі, — сказав Трамп під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

За словами Трампа, США віддали авіабазу Баграм “задарма”.

— До речі, ми намагаємося її повернути, — сказав він.

Дональд Трамп раніше заявляв, що він би зберіг контроль над авіабазою Баграм, адже цей об’єкт має стратегічне значення – авіабаза знаходиться поблизу кордону між Афганістаном і Китаєм.

Президент заявив, що адміністрація Байдена дуже нерозумно вчинила, вивівши американські війська з бази в 2021 році.

Тепер Дональд Трамп припускає, що може використати свій вплив на талібів, які контролюють Афганістан.

— Ми намагаємося її повернути, тому що вони (таліби) потребують від нас деяких речей, – сказав Трамп.б

Виведення американських військ з Афганістану: як це було

У лютому 2020 року за президентства Трампа Америка підписала угоду з талібаном про виведення військ з Афганістану. Бойовики пообіцяли, що Афганістан не буде загрозою для США та їхніх союзників.

Наприкінці квітня 2021 року за президентства Байдена почалося виведення військ.

В липні 2021 року військові США залишили авіабазу Баграм, яку згодом захопили таліби, проте вони її не використовують.

У листопаді 2024 року перехідна команда обраного президента Трампа склала список високопоставлених американських військових, які брали безпосередню участь у виведенні військ з Афганістану. Команда Трампа вивчала питання, чи можна цих військових віддати під трибунал.

Джерело : CNN

