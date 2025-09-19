Государственный департамент США одобрил возможную продажу правительству Польши ракетных систем Javelin и связанных с ними элементов логистики и программной поддержки на сумму около $780 млн.

Об этом сообщает Управление военного сотрудничества Министерства обороны США (DSCA).

Javelin для Польши

Правительство Польши обратилось с запросом о приобретении 2 506 ракет FGM-148F Javelin и 253 легких пусковых установок Javelin Lightweight Command Launch Units.

В комплект также включены вспомогательное оборудование и услуги:

ракеты для тренировок;

блоки охлаждения батарей;

наборы инструментов;

запасные части;

обучение и техническая помощь правительства США и подрядчиков;

транспортировка и другие связанные элементы логистической и программной поддержки.

— Это предложение о продаже будет способствовать внешней политике и национальной безопасности США, улучшая безопасность союзника по НАТО, который является движущей силой политической и экономической стабильности в Европе, — считают в Пентагоне.

И отмечают, что продажа этого оборудования улучшит способность Польши противостоять текущим и будущим угрозам путем модернизации имеющихся пусковых установок и увеличения оборонных запасов.

Главными подрядчиками выступают RTX Corporation и Lockheed Martin.

В Пентагоне отметили, что реализация предлагаемой продажи не потребует направления в Польшу дополнительных представителей правительства США или подрядчика.

— Эта продажа не окажет негативного влияния на боеготовность Вооруженных сил США, — добавили там.

