США готовы продать Польше ракетные системы Javelin на $780 млн
Государственный департамент США одобрил возможную продажу правительству Польши ракетных систем Javelin и связанных с ними элементов логистики и программной поддержки на сумму около $780 млн.
Об этом сообщает Управление военного сотрудничества Министерства обороны США (DSCA).
Javelin для Польши
Правительство Польши обратилось с запросом о приобретении 2 506 ракет FGM-148F Javelin и 253 легких пусковых установок Javelin Lightweight Command Launch Units.
В комплект также включены вспомогательное оборудование и услуги:
- ракеты для тренировок;
- блоки охлаждения батарей;
- наборы инструментов;
- запасные части;
- обучение и техническая помощь правительства США и подрядчиков;
- транспортировка и другие связанные элементы логистической и программной поддержки.
— Это предложение о продаже будет способствовать внешней политике и национальной безопасности США, улучшая безопасность союзника по НАТО, который является движущей силой политической и экономической стабильности в Европе, — считают в Пентагоне.
И отмечают, что продажа этого оборудования улучшит способность Польши противостоять текущим и будущим угрозам путем модернизации имеющихся пусковых установок и увеличения оборонных запасов.
Главными подрядчиками выступают RTX Corporation и Lockheed Martin.
В Пентагоне отметили, что реализация предлагаемой продажи не потребует направления в Польшу дополнительных представителей правительства США или подрядчика.
— Эта продажа не окажет негативного влияния на боеготовность Вооруженных сил США, — добавили там.