Державний департамент США схвалив можливий продаж уряду Польщі ракетних систем Javelin та пов’язаних з ними елементів логістики і програмної підтримки на суму близько $780 млн.

Про це повідомляє Управління воєнного співробітництва Міністерства оборони США (DSCA).

Javelin для Польщі

Уряд Польщі звернувся із запитом щодо придбання 2 506 ракет FGM-148F Javelin та 253 легких пускових установок Javelin Lightweight Command Launch Units.

До комплекту входить допоміжне обладнання і послуги:

ракети для тренувань;

блоки охолодження батарей;

набори інструментів;

запасні частини;

навчання і технічна допомога уряду США та підрядників;

транспортування та інші пов’язані елементи логістичної і програмної підтримки.

– Ця пропозиція продажу сприятиме зовнішній політиці та національній безпеці США, покращуючи безпеку союзника по НАТО, який є рушійною силою політичної та економічної стабільності в Європі, – вважають в Пентагоні.

І зауважують, що продаж цього обладнання покращить здатність Польщі протистояти поточним та майбутнім загрозам шляхом модернізації наявних пускових установок та збільшення оборонних запасів.

Головним підрядниками виступають RTX Corporation та Lockheed Martin.

У Пентагоні зазначили, що реалізація запропонованого продажу не вимагатиме направлення до Польщі додаткових представників уряду США або підрядника.

– Цей продаж не матиме негативного впливу на боєготовність Збройних сил США, – додали там.

