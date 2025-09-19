США готові продати Польщі ракетні системи Javelin на $780 млн
Державний департамент США схвалив можливий продаж уряду Польщі ракетних систем Javelin та пов’язаних з ними елементів логістики і програмної підтримки на суму близько $780 млн.
Про це повідомляє Управління воєнного співробітництва Міністерства оборони США (DSCA).
Javelin для Польщі
Уряд Польщі звернувся із запитом щодо придбання 2 506 ракет FGM-148F Javelin та 253 легких пускових установок Javelin Lightweight Command Launch Units.
До комплекту входить допоміжне обладнання і послуги:
- ракети для тренувань;
- блоки охолодження батарей;
- набори інструментів;
- запасні частини;
- навчання і технічна допомога уряду США та підрядників;
- транспортування та інші пов’язані елементи логістичної і програмної підтримки.
– Ця пропозиція продажу сприятиме зовнішній політиці та національній безпеці США, покращуючи безпеку союзника по НАТО, який є рушійною силою політичної та економічної стабільності в Європі, – вважають в Пентагоні.
І зауважують, що продаж цього обладнання покращить здатність Польщі протистояти поточним та майбутнім загрозам шляхом модернізації наявних пускових установок та збільшення оборонних запасів.
Головним підрядниками виступають RTX Corporation та Lockheed Martin.
У Пентагоні зазначили, що реалізація запропонованого продажу не вимагатиме направлення до Польщі додаткових представників уряду США або підрядника.
– Цей продаж не матиме негативного впливу на боєготовність Збройних сил США, – додали там.