Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс планирует провести переговоры с министрами обороны восточноевропейских стран и представителем Украины о создании так называемой стены дронов вдоль восточной границы.

Переговоры о “стене дронов” на восточной границе ЕС

Как заявил Андрюс Кубилюс, переговоры по проекту, который стал особенно актуальным после вторжения российских беспилотников в Польшу, запланированы на четвертую неделю сентября.

По его словам, несколько стран ЕС обсуждали создание противодроновой линии обороны еще до того, как российские беспилотники проникли в Польшу 10 сентября, но сейчас Европейская комиссия стремится как можно быстрее реализовать эту идею.

Еврокомиссар рассказал, что ЕС хочет как можно быстрее начать заполнять этот пробел, который является очень опасным.

Он сообщил, что организует видеоконференцию по проекту “стена дронов” с участием министров обороны стран Восточной Европы и украинского представителя, который поделится опытом полномасштабной войны с Россией.

— Я вернулся из Киева, где мы вели переговоры как с правительством, так и с представителями промышленности. Они охотно делятся своим опытом и ноу-хау, — утверждает еврокомиссар.

Кубилюс отметил, что обсуждения находятся на ранней стадии, но он рассматривает проект как интеграцию датчиков, различных видов вооружения и систем подавления для обнаружения и нейтрализации угрозы приближения беспилотников.

В то же время еврокомиссар подчеркнул, что сейчас преждевременно называть точную стоимость системы или сроки ее разработки. По данным некоторых аналитиков, ее можно реализовать примерно за год, сказал Кубилюс.

