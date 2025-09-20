В Подмосковье застреленным обнаружили генерального директора компании Umatex Group – единственного в России производителя углеродного волокна и одного из главных поставщиков материалов для сборки дронов Шахед и Герань Александра Тюнина.

Об этом сообщает Милитарный со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Обстоятельства смерти Александра Тюнина: что известно

Тело руководителя компании, Александра Тюнина, нашли у дороги недалеко от одного из поселков под Москвой.

Сейчас смотрят

Рядом лежало ружье и записка, в которой указывалось, что он сам принял такое решение из-за пятилетней борьбы с депрессией, которая становилась все тяжелее.

По данным проекта Быть или, это уже 35-й случай загадочной гибели российских высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров с начала 2022 года.

Среди наиболее частых причин — якобы самоубийства.

Например, в июле этого года бывший губернатор Курской области Роман Старовойт также был найден мертвым с оружием в собственном автомобиле.

Что известно о компании Umatex Group

АО Химпроминжиниринг, известное под брендом Umatex Group, является монополистом в производстве углеродного волокна в РФ.

Ее предприятие Алабуга-Волокно в одноименной особой экономической зоне обеспечивает российский ВПК материалами для сборки беспилотников.

Углеродное волокно применяется для изготовления корпусов дальнобойных дронов, ведь оно сочетает высокую прочность с минимальным весом.

По открытым данным, на Umatex приходится около 95% производства углеволокна в России, что составляет 1,4 тыс. – 2 тыс. тонн ежегодно.

Фото: Милитарный

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.