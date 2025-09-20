У Підмосков’ї застреленим виявили генерального директора компанії Umatex Group – єдиного в Росії виробника вуглецевого волокна та одного з головних постачальників матеріалів для складання дронів Шахед та Герань Олександра Тюніна.

Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на російські Telegram-канали.

Обставини смерті Олександра Тюніна: що відомо

Тіло керівника компанії, Олександра Тюніна, знайшли біля дороги неподалік одного із селищ під Москвою.

Поряд лежала рушниця та записка, у якій зазначалося, що він сам ухвалив таке рішення через п’ятирічну боротьбу з депресією, яка ставала дедалі важчою.

За даними проєкту Быть или, це вже 35-й випадок загадкової загибелі російських високопосадовців і топ-менеджерів від початку 2022 року.

Серед найчастіших причин — нібито самогубства.

Наприклад, у липні цього року колишній губернатор Курської області Роман Старовойт також був знайдений мертвим зі зброєю у власному автомобілі.

Що відомо про компанію Umatex Group

АТ Химпроминжиниринг, відоме під брендом Umatex Group, є монополістом у виробництві вуглецевого волокна в РФ.

Її підприємство Алабуга-Волокно в однойменній особливій економічній зоні забезпечує російський ВПК матеріалами для складання безпілотників.

Вуглецеве волокно застосовується для виготовлення корпусів далекобійних дронів, адже воно поєднує високу міцність із мінімальною вагою.

За відкритими даними, на Umatex припадає близько 95% виробництва вуглеволокна у Росії, що становить 1, 4 тис. – 2 тис. тонн щороку.

Фото: Мілітарний

