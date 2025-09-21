Северная Корея готовится к масштабному военному параду в следующем месяце в честь 80-летия основания своей правящей Трудовой партии.

Об этом сообщает корейское СМИ Youhap News.

Парад в КНДР: что известно

Северная Корея празднует годовщину основания партии 10 октября, отмечая эту дату масштабными военными парадами и гимнастическими выступлениями каждые пять и десять лет.

Сейчас смотрят

— С начала июля с помощью спутниковых снимков на поле военного парада вблизи аэропорта Мирим в Пхеньяне был обнаружен личный состав, оборудование и транспортные средства, — сообщил источник СМИ.

Среди замеченного оборудования были пусковые установки для транспортировки и монтажа транспортеров.

Масштабы мобилизованного личного состава и техники для предполагаемого военного парада больше по сравнению с последними годами.

Считается, что Северная Корея пригласила высокопоставленных чиновников из-за рубежа на предстоящую годовщину. В частности, есть предположение, что мероприятие посетит лидер Китая Си Цзиньпин.

На полях большого военного парада в Пекине в начале этого месяца Си упомянул о намерении укрепить обмен на высоком уровне во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

По данным СМИ, в последний раз Северная Корея проводила большой ночной военный парад в сентябре 2023 года в честь 75-й годовщины основания государства.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.