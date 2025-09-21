Північна Корея готується до масштабного військового параду наступного місяця на честь 80-ї річниці заснування своєї правлячої Трудової партії.

Про це повідомляє корейське медіа Youhap News.

Парад у КНДР: що відомо

Північна Корея святкує річницю заснування партії 10 жовтня, відзначаючи цю дату масштабними військовими парадами та гімнастичними виступами кожні п’ять і десять років.

— З початку липня за допомогою супутникових знімків на полі військового параду поблизу аеропорту Мірім у Пхеньяні було виявлено особовий склад, обладнання та транспортні засоби, – повідомило джерело медіа.

Серед поміченого обладнання були пускові установки для транспортування та монтажу транспортерів.

Масштаби мобілізованого особового складу та техніки для передбачуваного військового параду більші порівняно з останніми роками.

Вважається, що Північна Корея запросила високопосадовців з-за кордону на майбутню річницю. Зокрема, є припущення, що захід відвідає лідер Китаю Сі Цзіньпін.

На полях великого військового параду в Пекіні на початку цього місяця Сі згадав про намір зміцнити обмін на високому рівні під час зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином.

За даними ЗМІ, востаннє Північна Корея проводила великий нічний військовий парад у вересні 2023 року на честь 75-ї річниці заснування держави.

