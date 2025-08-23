Северная Корея провела испытания новых зенитных ракет, за этим наблюдал Ким Чен Ын

Северная Корея провела испытания двух новых зенитных ракет. Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за их запуском с целью проверки боеспособности.

Сообщение появилось накануне саммита в понедельник, 25 августа, между президентом США Дональдом Трампом и президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мен.

КНДР провела испытания двух зенитных ракет

По данным KCNA, новые системы противовоздушного оружия продемонстрировали быструю реакцию на воздушные цели, такие как ударные беспилотники и крылатые ракеты.

Сейчас смотрят

Ранее в этом месяце Ким осудил совместные военные учения США и Южной Кореи, назвав их намерением оставаться крайне враждебными и конфронтационными по отношению к его стране, пообещав ускорить наращивание ядерного потенциала.

1 июля Северная Корея провела испытания двух баллистических ракет, запустив их в направлении Японского моря.

Как сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, ракеты запустили с интервалом в 10 минут в северо-восточном направлении из города Янгион на юго-востоке КНДР.

Первая ракета пролетела 600 км, а вторая — только 120 км из-за аномалии, возникшей во время полета. Как утверждал представитель Объединенного комитета начальников штабов Ли Сон Джун, вторая ракета потерпела неудачу на начальном этапе полета.

Источник : Reuters

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.