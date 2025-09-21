Росія створила понад 200 сайтів, які продукують сфабриковані новини, імітуючи локальні медіа у США, а також у Франції, Канаді та Норвегії.

РФ створила мережу фейкових сайтів для атак на США

Як повідомляє видання The Register, Кремль запустив понад 200 сайтів, імітуючих локальні медіа у США, Франції, Канаді та Норвегії, які пубілкують неправдиві новини.

Йдеться про мережу під назвою CopyCop. Нові дані говорять про те, що сітка сайтів активно розростається.

– Ці ресурси маскуються під місцеві медіа та навіть фальшиві фактчекінгові платформи. Використання штучного інтелекту робить кампанію дешевшою та швидшою: дезінформація адаптується під конкретну аудиторію, інтегрується у локальний інформаційний простір і вводить в оману навіть досвідчених користувачів, – пише Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що головною метою Кремля є дискредитація американських політиків і радикалізація суспільних настроїв. У ЦПД повідомляють, що кожна вигадана “історія про корупцію” чи “змову” послаблює довіру до державних інституцій і може дестабілізувати ситуацію в країні.

Транснаціональний характер CopyCop перетворює кампанію на глобальну загрозу, а повторюваність наративів у різних країнах створює “ефект лавини”, підриваючи єдність держав Заходу. Це черговий приклад того, як Москва використовує дезінформацію та сучасні інформаційні технології, як зброю у гібридній війні.

