Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що залишковий імпорт енергоносіїв із Росії до ЄС є “дуже несуттєвим”.

Він зробив цю заяву у відповідь на заклик президента США Дональда Трампа до країн ЄС зменшити залежність від російських ресурсів, якщо Брюссель хоче, щоб Вашингтон посилив тиск на Москву для завершення війни в Україні.

Про це пише Bloomberg.

Макрон відповів Трампу на заклик припинити купувати найту з РФ

– Це не ключовий фактор сьогодні. Ми зменшили споживання нафти та газу більш ніж на 80%, – заявив Макрон в інтерв’ю програмі Face the Nation на телеканалі CBS.

Минулого тижня президент США закликав європейських союзників припинити купувати російську нафту.

Він заявив, що може розглянути додаткові заходи проти Москви, “але не тоді, коли ті, за кого я борюся, купують нафту в Росії”.

Серед запропонованих у США кроків – так звані вторинні тарифи до 100% на товари з Китаю та Індії, а також інші торговельні обмеження, спрямовані на скорочення потоків російської енергії та запобігання передачі до Росії технологій подвійного призначення.

Попри те, що ЄС загалом скоротив імпорт російських енергоносіїв після повномасштабного вторгнення президента Володимира Путіна в Україну у 2022 році, деякі країни є залежними від них.

Словаччина та Угорщина заявили, що чинитимуть опір тиску Трампа з вимогою відмовитися від російської нафти, доки ЄС не знайде достатніх альтернатив.

Євросоюз уже ухвалив заборону на імпорт нафтопродуктів, вироблених із російської нафти, яка набуде чинності з наступного року.

Крім того, блок обговорює заборону імпорту російського зрідженого природного газу з 2027 року.

На запитання, чи підтримує він нові санкції або тарифи проти Росії, Макрон визнав:

– Це залежить не лише від мене. Якби це залежало лише від мене – завтра, – сказав він.

Використання заморожених активів РФ

На тлі дискусій у Європі про використання заморожених російських активів для фінансування України, французький президент висловив обережність.

– Що стосується заморожених активів, ми всі дотримуємося міжнародних правил, – наголосив він у коментарі CBS. – І ви не можете вилучити ці активи в центрального банку, навіть у такій ситуації.

Більша частина приблизно $300 млрд заморожених російських активів зберігається в Європі.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн цього місяця припустила, що ці кошти можна використати для надання Україні “репараційної позики”.

