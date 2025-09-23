Бельгия, Монако, Мальта и Люксембург объявили о признании Палестинского государства во время саммита Генассамблеи ООН в понедельник, 22 сентября.

Лидеры этих европейских государств выступили с соответствующими заявлениями. Прямая трансляция велась на YouTube-канале ООН.

Государство Палестина признали Бельгия, Мальта, Монако и Люксембург

В частности, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер сказал, что его страна присоединяется к признанию Палестинского государства.

— Бельгия сегодня посылает миру сильный политический и дипломатический сигнал, присоединившись к группе стран, которые объявили о признании Государства Палестина, — подчеркнул он.

В то же время отметил, что юридическое признание возможно, только “когда все заложники будут освобождены и все террористические организации, такие как ХАМАС, будут отстранены от управления Палестиной”.

Премьер Мальты Роберт Абела, говоря о признании Палестины, сказал, что это решение не является победой для ХАМАС.

— Если палестинцы увидят мирный и реалистичный путь к государственности и самоопределению, это фатально подорвет решительные призывы ХАМАС, — заявил он.

Князь Монако Альбер II во время выступления на Генассамблее ООН прежде всего подтвердил непоколебимую поддержку существования Израиля, а также “право палестинского народа на суверенное, жизнеспособное и демократическое государство”.

По его словам, это решение “основано на существовании двух национальных образований”.

Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден в заявлении об официальном признании Палестинского государства подчеркнул, что это решение является началом “приверженности надежде”.

Фриден сказал, что это “не решение против Израиля или его народа”, а также не шаг к “вознаграждению за насилие”.

До этого Палестинское государство признали Норвегия, Ирландия, Испания, Великобритания, Франция, Канада, Австралия и Португалия.

