Бельгія, Монако, Мальта і Люксембург оголосили про визнання Палестинської держави під час саміту Генасамблеї ООН у понеділок, 22 вересня.

Лідери цих європейських держав виступили з відповідними заявами. Пряма трансляція велася на YouTube-каналі ООН.

Державу Палестина визнали Бельгія, Мальта, Монако і Люксембург

Зокрема, прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер сказав, що його країна приєднується до визнання Палестинської держави.

– Бельгія сьогодні посилає світу сильний політичний і дипломатичний сигнал, приєднавшись до групи країн, які оголосили про визнання Держави Палестина, – наголосив він.

Водночас зауважив, що юридичне визнання можливе, лише “коли всі заручники будуть звільнені і всі терористичні організації, такі, як ХАМАС, будуть усунені від управління Палестиною”.

Прем’єр Мальти Роберт Абела, говорячи про визнання Палестини, сказав, що це рішення не є перемогою для ХАМАС.

– Якщо палестинці побачать мирний і реалістичний шлях до державності та самовизначення, це фатально підірве рішучі заклики ХАМАСу, – заявив він.

Князь Монако Альбер II під час виступу на Генасамблеї ООН передусім підтвердив непохитну підтримку існування Ізраїлю, а також “право палестинського народу на суверенну, життєздатну і демократичну державу”.

За його словами, це рішення “базується на існуванні двох національних утворень”.

Прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден у заяві про офіційне визнання Палестинської держави наголосив, що це рішення є початком “прихильності до надії”.

Фріден сказав, що це “не рішення проти Ізраїлю чи його народу”, а також не крок до “винагороди за насильство”.

До цього Палестинську державу визнали Норвегія, Ірландія, Іспанія, Велика Британія, Франція, Канада, Австралія та Португалія.

