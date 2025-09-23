Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не верит в скорое окончание российской войны против Украины.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

Прогноз Эрдогана относительно войны в Украине

Эрдоган отметил, что и Россия, и Украина несут огромные потери в войне.

По его словам, Украина не может конкурировать с Россией в экономическом плане, а Европа вряд ли сможет оказывать Киеву экономическую помощь вечно.

— Я верю, что она (помощь) будет продолжаться. И в то же время Соединенные Штаты — я не знаю, как долго продлится их поддержка. Я не могу это оценить, — сказал президент Турции.

На вопрос ведущего, не означает ли это, что война может скоро закончиться, Эрдоган ответил:

— Я, честно говоря, не верю, что это произойдет. Это не очень хорошая новость, и мы думаем об этом, и это тяжелым бременем лежит на наших сердцах.

Эрдоган также отметил, что Европе и НАТО стоит использовать турецкий подход в вопросе России.

Он заключается в том, что Анкара имеет хорошие отношения как с Путиным, так и с Зеленским.

Ранее Эрдоган заявлял, что лидер россиян и президент Украины пока не готовы к встрече, хотя предварительные переговоры в Стамбуле показали, что путь к миру остается открытым.

