Турция готова сделать все для достижения мира: Эрдоган в разговоре с Зеленским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 28 августа провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждались двусторонние отношения, мирный процесс между Украиной и РФ, региональные и глобальные вопросы.
Об этом сообщает управление коммуникации президента Турецкой Республики в соцсети Х.
Разговор Эрдогана с Зеленским 28 августа: что известно
В частности, в разговоре Эрдоган отметил, что Анкара внимательно следила за событиями на Аляске и в Вашингтоне, и сейчас продолжает прилагать усилия для достижения длительного мира, подчеркнув, что после установления мира Турция продолжит вносить свой вклад в безопасность Украины.
— Президент Эрдоган отметил, что справедливое решение конфликта между Украиной и Россией возможно, что необходимо продолжать и усиливать переговоры между двумя сторонами, а также что Турция готова сделать все от нее зависящее для содействия контактам на высоком уровне, которые откроют путь к миру, — говорится в сообщении.
После предварительного телефонного разговора, который состоялся 12 августа, Владимир Зеленский заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность Турции организовать саммит лидеров Украины, США, России и Турции.