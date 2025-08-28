Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 28 августа провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждались двусторонние отношения, мирный процесс между Украиной и РФ, региональные и глобальные вопросы.

Об этом сообщает управление коммуникации президента Турецкой Республики в соцсети Х.

Разговор Эрдогана с Зеленским 28 августа: что известно

В частности, в разговоре Эрдоган отметил, что Анкара внимательно следила за событиями на Аляске и в Вашингтоне, и сейчас продолжает прилагать усилия для достижения длительного мира, подчеркнув, что после установления мира Турция продолжит вносить свой вклад в безопасность Украины.

Сейчас смотрят

— Президент Эрдоган отметил, что справедливое решение конфликта между Украиной и Россией возможно, что необходимо продолжать и усиливать переговоры между двумя сторонами, а также что Турция готова сделать все от нее зависящее для содействия контактам на высоком уровне, которые откроют путь к миру, — говорится в сообщении.

После предварительного телефонного разговора, который состоялся 12 августа, Владимир Зеленский заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность Турции организовать саммит лидеров Украины, США, России и Турции.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.