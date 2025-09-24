Жюри Букеровской премии 2025 определило шестерку финалистов. Среди них – бывшая лауреатка Киран Десаи и трое писателей, которые впервые попали в финал.

К сожалению, в шорт-лист не вошел роман Endling канадской писательницы украинского происхождения Марии Ревы, который ранее попал в длинный список премии.

Шорт-лист Букеровской премии 2025

Романы из короткого списка исследуют семейные отношения, кризисы в браке, конфликты между поколениями и поиск личной идентичности.

Герои сталкиваются с бременем прошлого, испытаниями в отношениях и пытаются освободиться от ролей, которые диктует общество.

Шорт-лист Букеровской премии 2025 выглядит следующим образом:

Плоть (Flesh) – Дэвид Салаи

Земля зимой (The Land in Winter) – Эндрю Миллер

Остаток нашей жизни (The Rest of Our Lives) – Бенджамин Марковиц

Прослушивание (Audition) – Кэти Китамура

Одиночество Сони и Санни (The Loneliness of Sonia and Sunny) – Киран Десаи

Фонарик (Flashlight) – Сюзанна Чхве

Книги финалистов отличаются и по объему. Среди них есть как компактный роман менее чем на 200 страниц, действие которого длится несколько месяцев, так и почти 700-страничная история любви, охватывающая десятилетия.

Как выбирали финалистов Букера 2025

Финальный список сформировали из 153 заявок. Возглавил жюри в этом году ирландский писатель и лауреат Букера Родди Дойл.

В состав также вошли писательница Айобами Адебайо, актриса и издательница Сара Джессика Паркер, критик Крис Пауэр и авторка Кайли Рейд.

– Эти книги исследуют идентичность – личную и национальную, погружают в прошлое и бросают вызов нашему неопределенному настоящему. Они полны ярких героев, сюрпризов и неожиданных решений, – подчеркнул Родди Дойл, объясняя выбор произведений для короткого списка.

В финале премии представлены авторы из четырех стран. Пятеро из них имеют в творческом багаже более пяти книг, двое – более десяти. Среди финалистов – предыдущая лауреатка Киран Десаи, уже известные номинанты Эндрю Миллер и Дэвид Салаи и трое писателей, которые впервые соревнуются за премию.

Финалистов объявили 23 сентября в Лондоне. Каждый из них получит по £2,5 тыс. (140 тыс. грн) и специальное издание своей книги. Имя победителя назовут 10 ноября 2025 года на церемонии в Old Billingsgate в Лондоне. Главная награда — £50 тыс. (около 2,8 млн грн).

