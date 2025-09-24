Журі Букерівської премії 2025 визначило шістку фіналістів. Серед них – колишня лауреатка Кіран Десаї та троє письменників, які вперше потрапили у фінал.

На жаль, до шортліста не увійшов роман Endling канадської письменниці українського походження Марії Реви, який раніше потрапив до довгого списку премії.

Шортліст Букерівської премії 2025

Романи з короткого списку досліджують родинні стосунки, кризи у шлюбі, конфлікти між поколіннями та пошук особистої ідентичності.

Герої стикаються з тягарем минулого, випробуваннями у стосунках і намагаються звільнитися від ролей, які диктує суспільство.

Шортліст Букерівської премії 2025 має такий вигляд:

Плоть (Flesh) – Девід Салаї

Земля взимку (The Land in Winter) – Ендрю Міллер

Решта нашого життя (The Rest of Our Lives) – Бенджамін Марковіц

Прослуховування (Audition) – Кеті Кітамура

Самотність Соні та Санні (The Loneliness of Sonia and Sunny) – Кіран Десаї

Ліхтарик (Flashlight) – Сюзанна Чхве

Книжки фіналістів відрізняються і за обсягом. Серед них є як компактний роман на менше ніж 200 сторінок, дія якого триває кілька місяців, так і майже 700-сторінкова історія кохання, що охоплює десятиліття.

Як обирали фіналістів Букера 2025

Фінальний список сформували зі 153 заявок. Очолив журі цього року ірландський письменник і лауреат Букера Родді Дойл.

До складу також увійшли письменниця Айобамі Адебайо, акторка й видавчиня Сара Джессіка Паркер, критик Кріс Пауер і авторка Кайлі Рейд.

– Ці книги досліджують ідентичність – особисту та національну, занурюють у минуле й кидають виклик нашому непевному сьогоденню. Вони сповнені яскравих героїв, сюрпризів і несподіваних рішень, – наголосив Родді Дойл, пояснюючи вибір творів для короткого списку.

У фіналі премії представлені автори з чотирьох країн. П’ятеро з них мають у творчому доробку по більше ніж п’ять книжок, двоє – понад десять. Серед фіналістів – попередня лауреатка Кіран Десаї, вже відомі номінанти Ендрю Міллер і Девід Салаї та троє письменників, які вперше змагаються за премію.

Фіналістів оголосили 23 вересня у Лондоні. Кожен із них отримає по £2,5 тис. (140 тис. грн) і спеціальне видання своєї книжки. Ім’я переможця назвуть 10 листопада 2025 року на церемонії в Old Billingsgate у Лондоні. Головна нагорода — £50 тис. (близько 2,8 млн грн).

