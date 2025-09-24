Отца миллиардера Илона Маска, 79-летнего Эррола Маска, обвиняют в сексуальном насилии над пятью его детьми, включая приемных.

Об этом говорится в расследовании The New York Times, которое основано на судебных и полицейских документах в Южной Африке и Калифорнии, интервью с родственниками и социальными работниками, а также личной переписке.

В чем обвиняют отца Илона Маска

Первые подозрения появились в 1993 году, когда четырехлетняя падчерица Маска рассказала родственникам, что он ее трогал. Через десять лет она заявила, что застала отчима за тем, как он нюхал ее нижнее белье. Родственники также обвиняли его в сексуальном насилии в отношении двух дочерей и пасынка.

В 2023 году члены семьи и социальный работник сообщили об инциденте с пятилетним сыном Эррола Маска. Полиция открыла как минимум три отдельных расследования, однако ни одно из них не завершилось приговором.

Обвинения привели к длительным конфликтам в семье. В 2010 году один из родственников написал Илону Маску пятистраничное письмо с просьбой вмешаться.

– Мы каждый день видим, как эти дети страдают. Очень нуждаемся в вашем совете, помощи и поддержке, – говорилось в обращении.

Неизвестно, прочитал ли Илон Маск письмо. Однако его ассистентка после этого связывалась с семьей. Сам бизнесмен оказывал финансовую помощь братьям и сестрам и пытался удержать их в Калифорнии, подальше от Эррола Маска.

Позиция Эррола Маска

В ответ на вопросы журналистов Маск-старший заявил, что обвинения являются “абсолютной чепухой” и были придуманы родственниками, которые “настраивали детей говорить неправду”, чтобы получить деньги от Илона Маска.

В то же время в переписке с NYT Эррол Маск признал, что ему было известно как минимум об одном обвинении, а также пытался объяснить обстоятельства еще двух.

Кроме того, он утверждал, что “очень близок” со старшим сыном. Илон Маск и его адвокат на запросы издания не ответили.

В 2017 году в интервью Rolling Stone бизнесмен сказал, что его отец сделал “почти все ужасные вещи, которые только можно представить”. В биографии Илона Маска, написанной Уолтером Айзексоном в 2023 году, указано, что он не общается с отцом.

