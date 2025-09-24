Батька мільярдера Ілона Маска, 79-річного Еррола Маска, звинувачують у сексуальному насильстві над п’ятьма його дітьми, включно з прийомними.

Про це йдеться у розслідуванні The New York Times, яке ґрунтується на судових та поліцейських документах у Південній Африці та Каліфорнії, інтерв’ю з родичами та соціальними працівниками, а також особистому листуванні.

У чому звинувачують батька Ілона Маска

Перші підозри з’явилися у 1993 році, коли чотирирічна пасербиця Маска розповіла родичам, що він її чіпав. Через десять років вона заявила, що застала вітчима за тим, як він нюхав її спідню білизну. Родичі також звинувачували його у сексуальному насильстві щодо двох дочок і пасинка.

У 2023 році члени родини та соціальний працівник повідомили про інцидент із п’ятирічним сином Еррола Маска. Поліція відкривала щонайменше три окремі розслідування, однак жодне не завершилося вироком.

Звинувачення призвели до тривалих конфліктів у родині. У 2010 році один із родичів написав Ілону Маску п’ятисторінкового листа з проханням втрутитися.

– Ми щодня бачимо, як ці діти страждають. Дуже потребуємо вашої поради, допомоги та підтримки, – йшлося у зверненні.

Невідомо, чи Ілон Маск прочитав листа. Проте, його асистентка після цього контактувала з сім’єю. Сам бізнесмен надавав фінансову допомогу братам та сестрам й намагався утримати їх у Каліфорнії, подалі від Еррола Маска.

Позиція Еррола Маска

У відповідь на запитання журналістів Маск-старший заявив, що звинувачення є “абсолютною нісенітницею” і були вигадані родичами, які “налаштовували дітей говорити неправду”, щоб отримати гроші від Ілона Маска.

Водночас у листуванні з NYT Еррол Маск визнав, що йому було відомо щонайменше про одне звинувачення, а також намагався пояснити обставини ще двох.

Крім того, він стверджував, що має “дуже близькі” стосунки зі старшим сином. Ілон Маск та його адвокат на запити видання не відповіли.

У 2017 році в інтерв’ю Rolling Stone бізнесмен сказав, що його батько зробив “майже всі жахливі речі, які тільки можна уявити”. В біографії Ілона Маска, написаній Волтером Айзексоном у 2023 році, зазначено, що він не спілкується з батьком.

