Взгляды президента США Дональда Трампа на войну России против Украины изменились после личной встречи с украинской стороной в Нью-Йорке.

Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистки о последнем посте американского лидера в соцсети Truth Social.

Зеленский прокомментировал пост Трампа о войне в Украине

В своем посте Трамп заявил, что Украина способна отвоевать все свои территории. Журналистка поинтересовалась у Зеленского, что именно повлияло на изменение его позиции.

— Это мой диалог с президентом Трампом, и я хочу, чтобы он остался между нами, — ответил президент.

После этого журналисты уточнили, не считает ли Зеленский, что заявление Трампа может быть попыткой “умыть руки”, переложив основную ответственность за победу Украины на Европу.

— Нет, мое впечатление от разговора хорошее. Я не президент США, я не могу сказать, что Трамп сделает все, что мы хотим или что нам нужно. Но он положительно смотрел на темы, которыми мы с ним поделились. На влияние, которое эти темы имеют. На путь к миру. На их значение, – подчеркнул Зеленский.

Напомним, 23 сентября в Нью-Йорке, на полях Генеральной ассамблеи ООН, состоялась встреча президентов Украины и США.

По итогам беседы Трамп написал в Truth Social, что, по его мнению, Украина при финансовой поддержке Европы и НАТО способна победить и восстановить свои границы.

Он отметил, что пришел к такому выводу после того, как подробно ознакомился с военной и экономической ситуацией в Украине и России, а также обратил внимание на серьезные экономические проблемы, с которыми сталкивается РФ.

