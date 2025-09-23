Президент Владимир Зеленский заявил, что Организация Объединенных Наций теряет влияние, поскольку часто не может принимать реальные решения по ключевым вопросам.

Об этом глава государства сказал во время выступления в Совете Безопасности ООН.

ООН теряет свое влияние – Зеленский

– Мы должны признать, что внимание мира к ООН ослабевает. Организация имеет меньшее влияние и слишком часто ей не хватает реальных решений по основным вопросам. Именно об этом мы должны сегодня говорить. Об инструментах, которые, к сожалению, сегодня не работают. Но они будут работать, я уверен, если вы проявите активность, — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что мир должен определиться, кому адресовать призыв к миру и на кого давить, чтобы мир воцарился.

Он напомнил, что один из постоянных членов Совета Безопасности, Россия, делает все, чтобы затянуть войну в Украине – самую большую войну в Европе со времен Второй мировой.

По словам президента, России это удается благодаря тому, что она “безнаказанно пользуется собственным правом вето, покупает влияние и держит мир в заложниках”.

Напомним, сегодня во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН президент США Дональд Трамп поставил под сомнение цель существования ООН.

— У ООН невероятный потенциал. Я всегда об этом говорил. У нее огромный, огромный потенциал. Но она даже близко не реализует его. Прежде всего, по крайней мере сейчас, все, что они делают, это пишут очень резко сформулированные письма, а потом никогда не выполняют их. Это пустые слова, а пустые слова не решают войну, – отметил президент США.

