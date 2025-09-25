Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким дозволив продати платформу TikTok групі американських інвесторів.

Про це повідомили під час офіційної трансляції з Білого дому.

Трамп дозволив продаж TikTok: що відомо

За словами Трампа, угоду погодив президент Китаю Сі Цзіньпін.

Американський лідер підкреслив, що завдяки цьому рішенню популярний відеосервіс зможе й надалі функціонувати на території США.

– Oracle та її співзасновник Ларрі Еллісон відіграватимуть дуже велику роль з погляду безпеки, захисту та всього іншого, – заявив президент США, коментуючи склад консорціуму, який отримає контроль над TikTok.

Він також зізнався, що під час передвиборчої кампанії саме TikTok допоміг йому отримати підтримку молодої аудиторії.

Нагадаємо, 16 вересня Дональд Трамп учетверте відклав заборону TikTok у США.

Згідно з новим рішенням, додаток може працювати ще три місяці – до 16 грудня 2025 року.

Федеральним органам наказано не вживати заходів на підставі закону, який визначає TikTok загрозою національній безпеці через його китайське походження.

Основною умовою для збереження сервісу на американському ринку залишається продаж американських активів компанії ByteDance. На завершення угоди власники отримали додаткові 90 днів.

Це було четверте перенесення дедлайну щодо заборони TikTok у США з початку 2025 року.

Спершу кінцеву дату переносили з січня на квітень, згодом – на червень, потім на вересень, і тепер – на грудень.

16 вересня стало відомо, що Вашингтон і Пекін досягли домовленності, яка дозволить TikTok залишитися на американському ринку з урахуванням безпекових інтересів обох сторін.

