Росія тестує “цифровий рубль” з 1 жовтня, водночас нова форма національної валюти використовуватиметься і на тимчасово окупованих територіях України для соціальних виплат.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки й оборони України.

Система “цифровий рубль” у РФ: що відомо

Як повідомляють у ЦПД, масово запровадити “цифровий рубль” планується у 2026-2028 роках з поетапним залученням найбільших банків і комерційних компаній.

Валюта зберігатиметься у цифрових гаманцях на платформі російського центробанку, доступ до яких здійснюватиметься через банківські мобільні застосунки та інтернет-банкінг.

Завдяки цифровій формі валюти держава отримує повний контроль транзакцій громадян та юридичних осіб, відстежуватиме будь-яку покупку та фінансові потоки.

Кремль може обмежувати витрати цифрових рублів за місцем проживання або типом товарів, а також блокувати рахунки громадян без рішення суду, автоматично списувати податки, штрафи й інші платежі.

Центр протидії дезінформації наголошує, що запровадження “цифрового рубля” – це не модернізація фінансової системи чи зручність для людей, а черговий інструмент тотального контролю населення та бізнесу.

Використання цієї схеми на тимчасово окупованих територіях України свідчить про прагнення Росії ще глибше інтегрувати їх у “русскій мір” і позбавити місцеве населення фінансової свободи.

Крім того, це рішення дозволить окупаційній адміністрації повністю контролювати економічну активність на захоплених територіях та обмежувати фінансові можливості місцевих жителів.

Раніше у Росії запустили православний месенджер Зосима, який спричинив скандал через масштабний збір персональних даних користувачів.

Месенджер збирає паспортні дані, адреси, відомості про доходи, місце роботи та інформацію про військовий обов’язок через реєстрацію в Госуслугах.

