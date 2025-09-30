Россия может послать диверсантов (ДРГ) на территорию Польши. Таким образом россияне попытаются проверить прочность польской границы.

Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Российская ДРГ на территории Польши

По словам Коваленко, директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин фактически анонсировал такие планы.

Сейчас смотрят

— Главная цель операций с дронами в небе стран НАТО, а также возможная будущая попытка запада ДРГ россиян — проверка реакции Альянса, а также попытка влияния на общества Европы. Их хотят напугать и уменьшить поддержку Украины. Не получится, — подчеркнул Андрей Коваленко.

Так, Служба внешней разведки РФ утверждает, что Украина якобы планирует инсценировку атаки на объекты критической инфраструктуры Польши, обвинив в этом спецназовцев из РФ и Беларуси.

Цель Украины, говорят в Службе внешней разведки РФ, — втянуть европейские страны в войну с Россией.

В ЦПД подчеркивают, что подобные заявления являются ложью и типичным приемом Службы внешней разведки РФ, ведь ранее россияне тоже заявляли о якобы подготовке Украиной кровавых провокаций в Европе.

— Настоящая цель подобных заявлений — создать информационное алиби для российских провокаций в странах ЕС и нагнетания в Европе страха и панических настроений, — отмечают в ЦПД.

А реальность такова, что именно Россия ответственна за диверсии в странах ЕС и НАТО, чтобы сорвать военную помощь Украине.

Ранее министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков сообщил, что на территории страны разместят российский баллистический комплекс Орешник.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.