Российские грузовые авиакомпании Волга-Днепр и Аэрофлот заключили соглашение о передаче последней восьми самолетов Boeing. Это первый случай на авиационном рынке РФ, когда пассажирская авиакомпания получает грузовые борты исключительно с целью разборки на комплектующие.

Соглашение авиакомпаний Волга-Днепр и Аэрофлот

После заключения соглашения между российской грузовой авиакомпанией Волга-Днепр и Аэрофлотом о передаче последней восьми самолетов Boeing, судна будут использованы в качестве доноров запчастей для поддержания технического состояния и продолжения эксплуатации имеющихся в авиапарке перевозчика самолетов.

По контракту шесть Boeing 737-800BCF и два Boeing 747-400 передадут в финансовый лизинг дочерним компаниям Аэрофлота – авиакомпаниям Победа и Россия. Сумма сделки составляет примерно $130 млн и будет профинансирована из средств Фонда национального благосостояния РФ.

— Контракт между авиакомпаниями Волга-Днепр и Аэрофлот – это первый случай на российском авиационном рынке, когда пассажирская авиакомпания получает грузовые борты исключительно с целью разборки на комплектующие, — отмечает Служба внешней разведки.

К тому же, в среднесрочной перспективе это приведет к сокращению авиапарка, росту стоимости перевозок и дальнейшей деградации российской гражданской авиации. В случае сохранения нынешних условий к 2026 году авиапарк России может сократиться более чем вдвое.

Напомним, что на начало 2022 года Россия имела в эксплуатации примерно 1 500–1 800 гражданских самолетов западного производства. Сегодня эта цифра уменьшилась в разы. Международные санкции перекрыли России доступ к иностранным самолетам и запасным частям к ним.

Авиаперевозчики РФ вынуждены ставить воздушные суда “на землю” или закупать запчасти “серыми” неофициальными схемами без гарантии качества и безопасности. Еще один вариант, позволяющий “подлатать” технику на короткий срок, — это разоблачение исправных авиалайнеров.

