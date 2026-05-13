Государственный секретарь США Марко Рубио решил с официальным визитом в Китай вместе с американским президентом Дональдом Трампом. Несмотря на то, что Рубио находится под персональными санкциями Пекина, власти КНР сменили транслитерацию его имени, что позволило формально снять препятствия для его участия в саммите.

Об этом сообщает The Guardian.

Находясь в должности сенатора США, Марко Рубио неоднократно выступал с острой критикой китайских властей, сосредотачиваясь на вопросах нарушения прав человека. За такую ​​деятельность Пекин дважды вводил персональные санкции против него.

Пекин нашел дипломатическое решение для взаимодействия с Марко Рубио после его назначения на должность госсекретаря США. Начиная с января 2025 года, китайское правительство и государственные СМИ начали использовать альтернативный иероглиф для написания состава “ру” (первая часть фамилии политика).

Эта лингвистическая коррекция позволила китайской стороне формально дистанцироваться от предыдущих санкционных списков, где фамилия чиновника писалась иначе.

Рубио был инициатором закона о введении санкций против Китая из-за использования рабского труда уйгурского меньшинства. В то же время он активно осуждал репрессии Пекина в Гонконге.

В своем выступлении перед сенаторами он акцентировал внимание на угрозах, которые несет Китай, охарактеризовав страну как противника, не имеющего аналогов в истории США.

После вступления в должность Марко Рубио солидаризировался с подходом Дональда Трампа, предпочитающего экономическое взаимодействие и личные контакты с лидером Китаю Си Цзиньпином, оставляя вопросы прав человека вне фокуса основных переговоров.

В то же время госсекретарь США выступил с четким заявлением относительно Тайваня, заверив союзников, что Вашингтон не будет использовать будущее острова как разменную монету в торговых соглашениях с Пекином.

