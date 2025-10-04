Російські вантажна авіакомпанія Волга-Днепр та Аэрофлот уклали угоду щодо передачі останній восьми літаків Boeing. Це перший випадок на авіаційному ринку РФ, коли пасажирська авіакомпанія отримує вантажні борти виключно з метою розбору на комплектувальні.

Угода авіакомпаній Волга-Днепр та Аэрофлот

Після укладення угоди між російською вантажною авіакомпанією Волга-Днепр та Аэрофлот щодо передачі останній восьми літаків Boeing, вони будуть використані як донори запчастин для підтримання технічного стану та продовження експлуатації наявних в авіапарку перевізника літаків.

За контрактом шість Boeing 737-800BCF і два Boeing 747-400 передадуть у фінансовий лізинг дочірнім компаніям Аэрофлоту – авіакомпаніям Победа та Россия. Сума угоди становить приблизно $130 млн та буде профінансована з коштів Фонду національного добробуту РФ.

– Контракт між авіакомпаніями Волга-Днепр та Аэрофлот – це перший випадок на російському авіаційному ринку, коли пасажирська авіакомпанія отримує вантажні борти виключно з метою розбору на комплектувальні, – зазначає Служба зовнішньої розвідки.

Наголошується, що у середньостроковій перспективі це призведе до скорочення авіапарку, зростання вартості перевезень та подальшої деградації російської цивільної авіації. У разі збереження нинішніх умов до 2026 року авіапарк Росії може скоротитися більш ніж удвічі.

Нагадаємо, що на початок 2022 року Росія мала в експлуатації приблизно 1 500–1 800 цивільних літаків західного виробництва. Сьогодні ця цифра зменшилась у рази. Міжнародні санкції перекрили Росії доступ до іноземних літаків і запасних частин до них.

Авіаперевізники РФ змушені ставити повітряні судна “на землю” або закуповувати запчастини “сірими” неофіційними схемами без гарантії якості та безпеки. Ще один варіант, що дає можливість “підлатати” техніку на короткий термін, це розукомплектування справних авіалайнерів.

